Fenerbahçe'de Kamp Çalışmaları Sürüyor
1 saat önce
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.
Sezonun ikinci yarısına Antalya
'da hazırlanan Fenerbahçe
, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde yapılan akşam antrenmanı koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada 3 grup halinde dönüşümlü yapılan hücum ve defans organizasyonları ile idman tamamlandı. Antrenmanda U21 Takımı da yer aldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:27 Kaynak: İHA
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