Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Kamp Çalışmaları Sürüyor

Fenerbahçe'de Kamp Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Kamp Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan akşam antrenmanı koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada 3 grup halinde dönüşümlü yapılan hücum ve defans organizasyonları ile idman tamamlandı. Antrenmanda U21 Takımı da yer aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:27 Kaynak: İHA

Ersun Yanal, Antalya, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar Transferini Sosyal Medyadan Duyurdu Fenerbahçeli Yönetici Canlı Yayında Duyurdu: Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Bize Gelmek İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 00:01:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Kamp Çalışmaları Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]