Fenerbahçe'de kamp tarihi belli oldu
18.06.2021 16:02
Fenerbahçe, 1 Temmuz'da başlayacağı yeni sezon hazırlıklarını 5 Temmuz'da gideceği Topuk Yaylası'nda sürdürecek.
Fenerbahçe, 1 Temmuz'da başlayacağı yeni sezon hazırlıklarını 5 Temmuz'da gideceği Topuk Yaylası'nda sürdürecek.Sarı-lacivertli kulüpten kamp programı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon planlaması çerçevesinde 1 Temmuz'da hazırlıklarına başlıyor. Samandıra Can Bartu Tesislerimizdeki yenileme çalışmalarından dolayı Dereağzı Tesislerimizde topbaşı yapacak olan Takımımız, rutin sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz tarihinde Serkan Acar Topuk Yaylası Kamp Tesislerine hareket edecektir."
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