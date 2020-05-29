Fenerbahçe'de kamp uzadı

Fenerbahçe'nin TFF'nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampı 3 gün uzatıldı... Böylece kamp 3 Haziran"da sona erecek..



3 Haziran'da da Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son antrenmanını yapacak olan futbolcular daha sonra çalışmalarına maç gününe kadar Samandıra Can Bartu tesislerinde devam edecek.



Kruse ve Sadık'ın bireysel antrenmanlarla sahada çalıştığı Riva Kampı'da 1 Haziran Pazartesi günü futbolculara ve teknik ve idari kadroya PCR testi yapılacak.



4-5 Haziran'da izin yapacak olan futbolcular 6 Haziran'da Samandıra'da antikor testi yapılacak.



Test sonuçlarına göre 6 Haziran akşamı Samandıra'da antrenman planlanıyor. 12 Haziran'daki maça kadar günlük antrenmanlar devam edecek.



