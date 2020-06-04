Fenerbahçe'de kampın sürprizleri: Ömer Faruk ve Zajc

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Fenerbahçe'de dün sona eren 8 günlük Riva kampı, 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig maçları öncesi sarı lacivertli takımda futbolcuların ne durumda olduğu ve ilk 11'de ne gibi değişiklikler olabileceği konusunda önemli ipuçları verdi. Pandemi sürecinde evde yapılan antrenmanlardan en fit durumda dönen futbolcu Serdar Aziz'di. Fizik kondisyonu mükemmel düzeyde olan tecrübeli stoper, Riva'daki kampın formda isimleri arasındaydı. Serdar'ın yanı sıra, eski teknik direktör Ersun Yanal'ın pek şans vermediği Miha Zajc'ın kendisine çok iyi baktığı ve kampı en iyi değerlendirdiği görüldü. Hiç kilo fazlası olmayan Sloven futbolcunun bundan böyle ilk 11'de görev almasının sürpriz olmayacağı belirtildi. Aynı şekilde Mehmet Ekici'nin de idmanlarda çok istekli olduğu dikkat çekti.









Dirar yeniden sağ bekte



Mauricio Isla'nın idari izinli sayılarak kamp kadrosundan çıkartılmasının ardından Nabil Dirar yeniden sağ beke çekilirken, devre arasında takıma katılan Simon Falette çift kale maçlarda stoperde en fazla görev yapan isim oldu. Jailson'un da zaman zaman defansın ortasında oynadığı antrenmanlarda sol bekte Hasan Ali Kaldırım ile Deniz Türüç denendi. Orta sahada ise Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci dönüşümlü olarak oynatıldı.



Adeta kimlik değiştirdi



RiVA kampında en büyük çıkışına ise takımın en genç ismi Ömer Faruk Beyaz imza attı. Uzun süredir süredir A takımla antrenmanlara çıkmasına rağmen ağabeylerine karşı çekingen davrandığı gözlenen 16 yaşındaki on numara, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun öğütleriyle bu kampta adeta kimlik değiştirdiği dikkat çekti. Önceleri çift kale maçlarda ürkek davranan genç oyuncu, kaptanın telkinleriyle cesur hamleler yapmaya ve yeteneklerini sergilemeye başladı.



Fazla kilolarıyla başı dertte



F. Bahçe'de Riva kampının en çok şaşırtan ismi, yine kilo aldığı gözlenen Ozan Tufan oldu. Kilo almaya müsait bir vücut yapısı olan Ozan'ın yaşadığı sıkıntıyı Juventus'un dünyaca ünlü golcüsü Gonzalo Higuain de yaşıyor. Arjantinli futbolcunun fazla kiloları sosyal medyada büyük yankı yarattı.



Riva kampını iki maçla bitirdiler



Fenerbahçe, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yaptığı kampı, dün 2 hazırlık maçı oynayarak tamamladı. Kovid-19 endişesi nedeniyle başka bir ekiple karşılaşma oynamayı uygun görmeyen sarı lacivertliler, iki maçı da kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla yaptı. Yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin de izlediği maçlarda Kosovalı golcü Vedat Muriç'in kilo aldığı dikkatli gözlerden kaçmadı.