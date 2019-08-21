Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de kaptan Eda Erdem sözleşme uzattı
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Fenerbahçe'de kaptan Eda Erdem sözleşme uzattı

26 dakika önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptan Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Fenerbahçe'de kaptan Eda Erdem sözleşme uzattı, System.String[]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptan Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında, takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın 2019-2020 sezonu sonunda sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden, Eda Erdem için şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe formasını 2008-09 sezonundan bu yana başarıyla terleten, armamızı gururla taşıyan kaptanımız Eda Erdem Dündar; 10 yılı aşkın bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda önemli pay sahibi olmuştur.
Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptan Eda Erdem Dündar'a, Fenerbahçe Opet forması altında nice büyük başarılar ve kupalar diliyoruz."
(İHA)
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
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