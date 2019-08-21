Fenerbahçe'de kaptan Eda Erdem sözleşme uzattı
26 dakika önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptan Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
Opet Kadın Voleybol Takımı kaptan Eda Erdem
Dündar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında, takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın 2019-2020 sezonu sonunda sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden, Eda Erdem için şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe formasını 2008-09 sezonundan bu yana başarıyla terleten, armamızı gururla taşıyan kaptanımız Eda Erdem Dündar; 10 yılı aşkın bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda önemli pay sahibi olmuştur.
Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptan Eda Erdem Dündar'a, Fenerbahçe Opet forması altında nice büyük başarılar ve kupalar diliyoruz."
(İHA)
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