Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu bu kez gemisini kurtaramadı!

Önümüzdeki sezon aktif futbol hayatını sonlandırarak, Fenerbahçe'de sportif direktör koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılan kaptan Emre Belözoğlu bu kez gemisini kurtaramadı.

Salı günü oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında ikinci yarının hemen başında oyuna dahil olan 39 yaşındaki futbolcu, 81'de harika bir gole imza atmış ve takımına beraberliği getirmişti.

Asisti ofsayta takıldı

Tecrübeli oyuncu dün de 62'de oyuna girdi. Yıldız futbolcu, 79'da Muriç'in ofsayt nedeniyle sayılmayan golünde pası veren isimdi. Emre, son yarım saatlik bölümde etkili olsa da skor katkısı yapamadı ve mağlubiyete bu kez engel olamadı.(Fanatik)