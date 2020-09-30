Fenerbahçe'den çift kale maç

Fenerbahçe , Süper Lig'in 4'üncü haftasında 3 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

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