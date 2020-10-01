Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları devam etti - Son Dakika

Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları devam etti, System.String[]

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, toplu kondisyon çalışması ile devam etti. Sarı-lacivertli ekip idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerine antrenman yaptı. Fenerbahçe'de belinde ağrı bulunan Nabil Dirar, idmanda yer almadı.Öte yandan Fenerbahçe'nin idmanını genel sekreter Sevil Zeynep Becan, eski futbolcu Selçuk Şahin, idari menajer Volkan Ballı da takip etti.

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları devam etti - Son Dakika Spor

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