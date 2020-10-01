Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, toplu kondisyon çalışması ile devam etti. Sarı-lacivertli ekip idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerine antrenman yaptı. Fenerbahçe'de belinde ağrı bulunan Nabil Dirar, idmanda yer almadı.Öte yandan Fenerbahçe'nin idmanını genel sekreter Sevil Zeynep Becan, eski futbolcu Selçuk Şahin, idari menajer Volkan Ballı da takip etti.