Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak - Son Dakika

Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak

21.05.2021 12:02

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunun haftaya netleşeceğini belirten Başkan Ali Koç, ekibiyle birlikte 3 isim üzerine görüşüyor. Söz konusu adayların, Löw, Dalic ve Favre olduğu öğrenildi. EURO 2020 sonrasında görevlerine veda edecek Löw ve Dalic liste başındayken; bir senedir takım çalıştırmayan Favre'nin gelmesinin ise diğer adaylara göre daha düşük bir ihtimal olduğu öğrenildi. Öte yandan kariyerine teknik adam olarak devam etmek isteyen Emre Belözoğlu'nun geleceği ise henüz bilinmiyor.

Sarı-Lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu ile devam etme ihtimali olduğu kadar, gündemdeki diğer hoca adaylarının durumunu da masaya yatırdı EURO 2020 sonrası görevlerine veda edecek olan Löw ile Dalic hâlâ liste başı. 2021 yılında takım çalıştırmayan Favre de adaylar arasında.

LÖW'ÜN CEVABI ÖNCELİK

Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe'nin gündeminde bir kez daha teknik direktör konusu ön plana çıktı. Özellikle Başkan Ali Koç'un dünkü basın toplantısında, "Transfer ve teknik direktör konusunu haftaya konuşuruz" demesi, gözleri yeniden gündemdeki isimlere çevirdi. Fenerbahçe Yönetimi, Emre Belözoğlu ile yola devam etme ihtimali kadar, diğer seçenekleri de masaya yatırmış durumda. Listenin başında, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'na veda edecek olan Löw var. Deneyimli futbol adamından hızlı bir cevap istenilecek, ona göre adım atılacak.

DALIC HIRVATİSTAN'I BIRAKIYOR

Löw'ün ardından öne çıkan diğer isim, Hırvatistan'ın hocası Dalic. O da EURO 2020 sonrası görevinden ayrılacak. Sarı-Lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamla uzun süredir temas halinde. Listedeki diğer aday ise son olarak Dortmund'u çalıştıran ve 2021 yılını boş geçiren Favre. İsviçreli hocanın, Fener'in teklifini kabul etme ihtimali diğer adaylara göre daha yüksek görünüyor. Bu isimlerden bir hafta içinde hızlı bir sonuç alınamazsa Emre Belözoğlu ile yola devam edilme ihtimali var.

Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak - Son Dakika Spor


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