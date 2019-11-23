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Fenerbahçe'de karar verildi! Hasan Ali ve Tolga Ciğerci...

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, iç transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de karar verildi! Hasan Ali ve Tolga Ciğerci..., System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, iç transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.


Yabancı sınırının düşeceğini hesaplayan Kanarya, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı.


Hasan Ali Kaldırım'ın 3+1, Tolga Ciğerci'nin ise 2+1 yıllık kontratlara imza atması bekleniyor.


Fenerbahçe'nin bu iki yerli isimle sözleşme uzatma görüşmelerini kısa sürede olumlu şekilde tamamlayacağı ve resmen açıklayacağı kaydedildi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:39 
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