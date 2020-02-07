Fenerbahçe'de kart endişesi! - Son Dakika
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Fenerbahçe'de kart endişesi!

6 saat önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Galatasaray ile 23 Şubat'ta Kadıköy'de oynayacağı derbi öncesi Alanya ve Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadronun kilit isimlerinin sarı kart sınırında olması teknik direktör Ersun Yanal'ı düşündürüyor.

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Spor Arena/ Süleyman ARAT - Galatasaray ile 23 Şubat'ta Kadıköy'de oynayacağı derbi öncesi Alanya ve Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadronun kilit isimlerinin sarı kart sınırında olması teknik direktör Ersun Yanal'ı düşündürüyor.


Her iki takım için de büyük öneme sahip derbiye Vedat Muriç ve Luiz Gustavo'dan yoksun çıkmak istemeyen Yanal, iki yıldızından Alanya ve A.Gücü maçlarında dikkatli olmalarını istedi.


Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:29 
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