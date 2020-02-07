Fenerbahçe'de kart endişesi!
6 saat önce
Spor Arena / Süleyman ARAT - Galatasaray ile 23 Şubat'ta Kadıköy'de oynayacağı derbi öncesi Alanya ve Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadronun kilit isimlerinin sarı kart sınırında olması teknik direktör Ersun Yanal'ı düşündürüyor.
Spor Arena/ Süleyman ARAT - Galatasaray ile 23 Şubat'ta Kadıköy'de oynayacağı derbi öncesi Alanya ve Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadronun kilit isimlerinin sarı kart sınırında olması teknik direktör Ersun Yanal'ı düşündürüyor.
Her iki takım için de büyük öneme sahip derbiye Vedat Muriç ve Luiz Gustavo'dan yoksun çıkmak istemeyen Yanal, iki yıldızından Alanya ve A.Gücü maçlarında dikkatli olmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:29
Son Dakika Galatasaray'dan Club Brugge'e Diagne yanıtı: 1 milyon euroyu ödemeden gelmeyin Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in satışından 35 milyon euro gelir bekliyor Minibüs şoföründen örnek davranış Mauricio Isla: Boca Juniors 3 kez teklif yaptı ancak Fenerbahçe'de kalmak istedim