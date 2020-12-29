Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürdü

Süper Lig'in 16'ncı haftasında 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 19.00'da Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 15.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktaladı.

Jose Sosa sahada bireysel çalışmalara başlarken; Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti de çalışmalarını bireysel programlar dahilinde salonda sürdürdü.

Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.