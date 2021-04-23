Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Kasımpaşa 'yı konuk edecek Fenerbahçe , maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile TBMM'nin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile objektiflere poz verdi. Öte yandan kaleci antrenörü Michael Kraft'ın doğum günü de kutlandı.

- İstanbul