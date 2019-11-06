Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı.
Sahada koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Adil Rami özel program dahilinde çalıştı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:05
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