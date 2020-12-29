Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Jose Sosa 'nın sahada bireysel çalışmalara başladığı, Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti'nin ise bireysel programları dahilinde salonda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu

2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı