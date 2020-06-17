Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Diğer oyuncuların ısınma, koordinasyon ve pas yaparak sürdürdükleri idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü Kasımpaşa 'ya konuk olacak Fenerbahçe , hazırlıklarına başladı.

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