Fenerbahçe'de kayıplar sürüyor
1 saat önce
Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısı olan 15. sıraya geriledi.
Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısı olan 15. sıraya geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:40
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