Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de kayıplar sürüyor

Fenerbahçe'de kayıplar sürüyor

1 saat önce

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısı olan 15. sıraya geriledi.

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Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısı olan 15. sıraya geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:40 

Ekonomi
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