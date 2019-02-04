Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Kayserispor Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe'de Kayserispor Hazırlıkları Başladı

7 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Kayserispor Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 19.00'da; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanda 4 gruba ayrılan futbolcular, hücum ve defans organizasyonları çalıştı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-Lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:19 Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya, Fenerbahçe, Kayserispor, Spor
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