Fenerbahçe'de Kayserispor Hazırlıkları Başladı
7 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor
ile karşılaşacak Fenerbahçe
, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman saat 19.00'da; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanda 4 gruba ayrılan futbolcular, hücum ve defans organizasyonları çalıştı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:19 Kaynak: DHA
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