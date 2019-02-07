Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Kayserispor Hazırlıkları Tamamlandı

Fenerbahçe'de Kayserispor Hazırlıkları Tamamlandı

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de Kayserispor Hazırlıkları Tamamlandı, System.String[]


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün Kayseri'ye hareket edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:33 Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya, Fenerbahçe, Kayserispor, Spor
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