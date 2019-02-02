Fenerbahçe'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 8 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor
ile 8 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden alınan bilgiye göre, dünkü Göztepe maçı sonrası bazı oyuncular izinli olurken, yeni transferler ve kadroda yer alan oyuncuların bir bölümü antrenman yaptı.
Yeni transferlerden Miha Zajc da sarı-lacivertlilerde ilk idmanına çıktı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'de, teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 21 yaş altı takımı oyuncularının da yer aldığı çift kale maçla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:46 Kaynak: AA
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