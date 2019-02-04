Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanda 4 gruba ayrılan oyuncuların hücum ve defans organizasyonlarının ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:42 Kaynak: AA

Kayserispor, Fenerbahçe, Spor
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