Fenerbahçe'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor
ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda egzersiz hareketleriyle başladığı bildirildi.
İdmanın koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü belirtildi. Ardından 21 yaş altı takımının da katılmasıyla 2 gruba ayrılan futbolcuların, hücum ve defans organizasyonları çalıştığı kaydedildi. Antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:11 Kaynak: AA
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