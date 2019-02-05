Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda egzersiz hareketleriyle başladığı bildirildi.

İdmanın koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü belirtildi. Ardından 21 yaş altı takımının da katılmasıyla 2 gruba ayrılan futbolcuların, hücum ve defans organizasyonları çalıştığı kaydedildi. Antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:11 Kaynak: AA

Kayserispor, Fenerbahçe, Spor
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