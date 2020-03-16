Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

26 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:26 Kaynak: AA
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