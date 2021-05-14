Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler yarın Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da Kayserispor ile karşılaşacak.