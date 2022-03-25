Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

25.03.2022 15:48
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun bir şekilde salonda yapılan çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı.

Ferdi Kadıoğlu, çalışmalarını özel program eşliğinde sürdürürken, Attila Szalai'nin tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

(İHA)

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

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Kaynak: İHA

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