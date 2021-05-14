Fenerbahçe'de Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertli takımda adale ağrısı bulunan Mesut Özil kamp kadrosundan çıkarılırken antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileğinde kırık saptanan ve ameliyat edilen kaleci Altay Bayındır 6 maç sonra kendisine kamp kadrosunda yer buldu.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor 'a konuk olacak Fenerbahçe 'nin kamp kadrosu belli oldu.

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Girdiği her seçimi kaybetmiş biri için çok cesurca sözler