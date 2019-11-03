Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de kaza geçiren taraftarlara geçmiş olsun mesajı
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kaza geçiren taraftarlara geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'de kaza geçiren taraftarlara geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'yi desteklemek için Kayseri'ye giden taraftarların aracının kaza yaptığı belirtilerek, "5 taraftarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik.

Fenerbahçe'de kaza geçiren taraftarlara geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'yi desteklemek için Kayseri'ye giden taraftarların aracının kaza yaptığı belirtilerek, "5 taraftarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:12 
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