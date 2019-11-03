Fenerbahçe'de kaza geçiren taraftarlara geçmiş olsun mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'yi desteklemek için Kayseri'ye giden taraftarların aracının kaza yaptığı belirtilerek, "5 taraftarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.



