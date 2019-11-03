Fenerbahçe'de kaza geçiren taraftarlara geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'yi desteklemek için Kayseri'ye giden taraftarların aracının kaza yaptığı belirtilerek, "5 taraftarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'yi desteklemek için Kayseri'ye giden taraftarların aracının kaza yaptığı belirtilerek, "5 taraftarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:12
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