Fenerbahçe'de Kjaer sesleri! | Transfer Haberleri - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Kjaer sesleri! | Transfer Haberleri

6 saat önce

Fenerbahçe'nin stoper için 1 numaralı hedefi Simon Kjaer.Sevilla, sezon başında Danimarkalı oyuncuyu Atalanta'ya kiraladı.

Fenerbahçe'de Kjaer sesleri! | Transfer Haberleri, System.String[]

Fenerbahçe'nin stoper için 1 numaralı hedefi Simon Kjaer.


Sevilla, sezon başında Danimarkalı oyuncuyu Atalanta'ya kiraladı. Ancak burada Gasperini'nin sistemine uymayan başarılı savunmacının ara transfer döneminde İspanyol ekibine geri dönmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, bu gelişme yaşandıktan hemen sonra Kjaer'i kiralamak için harekete geçecek.


Volkan Demirel, kasım ayında İtalya'ya giderek eski takım arkadaşıyla görüşmüş ve olumlu yanıt almıştı. Comolli'nin önümüzdeki günlerde Sevilla'daki meslektaşı Monchi ile bir araya gelerek işi bitirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Atalanta, Sevilla, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:04 
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