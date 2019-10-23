Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

26 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana kaptan Emre Belözoğlu'nun da katıldığı belirtildi. Emre, dün yapılan antrenmanda özel program dahilinde çalışmıştı.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Nabil Dirar'ın özel program dahilinde antrenman yaptığı, diğer futbolcuların ise pas ve presin ardından taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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