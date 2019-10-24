Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

6 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda sakatlığı bulunan Max Kruse'nin ısınma bölümünde takıma katıldığı, daha sonra özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Nabil Dirar'ın da özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiği, akciğer enfeksiyonu geçiren kaleci Harun Tekin'in ise tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Diğer futbolcuların ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı taktik programla tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:24 Kaynak: AA
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