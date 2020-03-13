Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını öğlen saatinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını öğlen saatinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.


Bu çalışmayla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, ilerleyen saatlerde hava yoluyla Konya'ya gidecek. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'de 7 isim Konyaspor maçında yok
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok

Son Dakika Haberleri
21:00 Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
21:00 Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
21:00 Futbol: Süper Lig
20:58 Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
20:56 Sampdoria'da 4 oyuncuda daha koronavirüs çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:07:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]