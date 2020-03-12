Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenör Zeki Murat Göle yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda gerçekleşen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Konya'ya gidecek.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:10 Kaynak: AA
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