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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:10 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenör Zeki Murat Göle yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda gerçekleşen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Konya'ya gidecek.
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