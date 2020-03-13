Fenerbahçe'de Konyaspor maçı mesaisi! Corona virüsü önlemi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Konyaspor maçı mesaisi! Corona virüsü önlemi... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı mesaisi! Corona virüsü önlemi...

7 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı mesaisi! Corona virüsü önlemi..., System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel yönetimindeki antrenmana, futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.


Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Konya'ya gidecek.


OTEL DEZENFEKTE EDİLDİ


Öte yandan Konya'da Fenerbahçe'nin kalacağı otel, corona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:38 
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