Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı!

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı!, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


İdman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.


Bir grup sarı-lacivertli futbolcu ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.


Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Konyaspor, Göle, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:51 
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