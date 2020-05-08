Fenerbahçe'de korona virüs testi tekrarlanacak

Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan çalışanının ev izolasyonuna başladığını açıklarken, 11 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan idmanın iptal edildiğini ve takım ile çalışanlara yeniden test yapılacağını duyurdu.



Fenerbahçe, korona virüse yakalanan bir çalışanı ile ilgili bilgilendirme yaptı. Sarı-lacivertli takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada testi pozitif çıkan çalışanın ev izolasyonunda olduğu bildirilirken, 11 Mayıs Pazartesi günü yapılması planlanan idmanın iptal edilip, tüm takım ve personelin tekrar teste gireceği aktarıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:



"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapıldığı;



Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucunun pozitif tespit edildiği, bir diğer çalışanımızın da şüpheli durumda olduğu paylaşılmıştı.



İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır.



Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı Pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır.



Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır." - İSTANBUL