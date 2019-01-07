Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Kudret Oben'e Profesyonel Sözleşme

Fenerbahçe'de Kudret Oben'e Profesyonel Sözleşme

53 dakika önce

Fenerbahçe, genç futbolcusu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Kudret Oben'e Profesyonel Sözleşme, System.String[]
Fenerbahçe, genç futbolcusu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 10 Ağustos 2000 doğumlu Kudret Oben Saraçoğlu ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.

Açıklamada, orta saha oyuncusunun imza töreninde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli'nin de yer aldığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Reyes: Buraya Gelerek Hata Yaptım, Ayrılıyorum Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'le Görüşmelere Başladı

Fenerbahçe, Kudret Oben Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı Beşiktaş'ta Isimat-Mirin İlk İdmanına Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:54:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Kudret Oben'e Profesyonel Sözleşme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]