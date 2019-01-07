Fenerbahçe'de Kudret Oben'e Profesyonel Sözleşme
53 dakika önce
Fenerbahçe, genç futbolcusu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe
, genç futbolcusu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 10 Ağustos 2000 doğumlu Kudret Oben Saraçoğlu ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.
Açıklamada, orta saha oyuncusunun imza töreninde, Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
ile sportif direktör Damien Comolli'nin de yer aldığı ifade edildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:01 Kaynak: AA
Fenerbahçeli Reyes: Buraya Gelerek Hata Yaptım, Ayrılıyorum
Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'le Görüşmelere Başladı
Fenerbahçe, Kudret Oben Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı
Beşiktaş'ta Isimat-Mirin İlk İdmanına Çıktı