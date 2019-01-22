Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Kupa Mesaisi

Fenerbahçe'de Kupa Mesaisi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Bursaspor karşısında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışmasıyla tamamladığı idmanda diğer oyuncuların, sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptığı aktarıldı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:33 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Bursaspor, Fenerbahçe, Spor
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