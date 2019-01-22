Fenerbahçe'de Kupa Mesaisi
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor
ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
'nda Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Bursaspor karşısında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışmasıyla tamamladığı idmanda diğer oyuncuların, sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptığı aktarıldı.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:33 Kaynak: AA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bursaspor Maçında Yıkıldı
Türkiye Kupasında Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Gündemindeki Demba Ba'yı Transfer Etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adriano'yu İdmandan Kovmuş