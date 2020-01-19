Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yan top ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Dün oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.


Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan ayrıldı Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Son dakika: Libya Konferansı bildirgesi yayımlandı! 'Tek meclis tek hükümet' vurgusu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 23:21:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]