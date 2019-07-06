Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık çalışması
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Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık çalışması

55 dakika önce

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda salonda yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık çalışması, System.String[]
Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda salonda yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalıştı.
Salonda yapılan antrenmanın denge çalışmalarıyla başladığı bildirildi. Ardından futbolcuların 2 grup halinde dayanıklılık ve kuvvet çalışarak idmanı tamamlandığı belirtildi.
Öte yandan, kampta bulunan 19 Yaş Altı Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:27 Kaynak: AA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Sabah, Spor
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