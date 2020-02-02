Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezasını kupada çekecek!

Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'un konuğu oldu. Mücadelenin ikinci yarısında Trabzonspor'un hızlı hücumunu kesen Gustavo, sarı kart gördü.



Alanyaspor maçı için cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, maçın son bölümünde ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Gustavo bu durumda cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kırklarelispor maçında çekecek ve Alanyaspor maçında sahada olacak.



Gustavo'nun nefis golünü izliyoruz;