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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezasını kupada çekecek!
6 saat önce
Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'un konuğu oldu.
Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'un konuğu oldu. Mücadelenin ikinci yarısında Trabzonspor'un hızlı hücumunu kesen Gustavo, sarı kart gördü.
Alanyaspor maçı için cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, maçın son bölümünde ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Gustavo bu durumda cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kırklarelispor maçında çekecek ve Alanyaspor maçında sahada olacak.
Gustavo'nun nefis golünü izliyoruz;
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:03
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