Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezasını kupada çekecek! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezasını kupada çekecek! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezasını kupada çekecek!

6 saat önce

Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'un konuğu oldu.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezasını kupada çekecek!, System.String[]

Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'un konuğu oldu. Mücadelenin ikinci yarısında Trabzonspor'un hızlı hücumunu kesen Gustavo, sarı kart gördü.


Alanyaspor maçı için cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, maçın son bölümünde ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Gustavo bu durumda cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kırklarelispor maçında çekecek ve Alanyaspor maçında sahada olacak.


Gustavo'nun nefis golünü izliyoruz;

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu'nun, basın mensuplarına açıklama yaptığı sıradaki görüntüsü dikkat çekti
Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına Fenerbahçe'den sert yanıt: Hakemi arkasına alanlar rahat konuşabilir Ersun Yanal: Nizami gol atarak kaybettik ama son sözü Fenerbahçe söyleyecek Hüseyin Çimşir: Hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 06:31:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezasını kupada çekecek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]