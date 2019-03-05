Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de M. Başakşehir Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe'de M. Başakşehir Maçı Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de M. Başakşehir Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman; bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:36 Kaynak: İHA

Spor
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