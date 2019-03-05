Fenerbahçe'de M. Başakşehir Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman; bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.



Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Skrtel'in Yerini Mısırlı Stoper Hegazy'le Doldurmak İstiyor

Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"

Trabzonspor Savunmaya Çözüm Arıyor

Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak