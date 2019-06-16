Fenerbahçe'de mali genel kurul başladı
38 dakika önce
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Genel kurul divan başkanlığa üyelerin oylarıyla Vefa Küçük
seçildi. Toplantı ilk olarak saygı duruşu ile başladı. Küçük, kendisine verilen bu görev için teşekkür etti. - İSTANBUL
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