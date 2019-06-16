Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de mali genel kurul başladı
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Fenerbahçe'de mali genel kurul başladı

38 dakika önce

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Genel kurul divan başkanlığa üyelerin oylarıyla Vefa Küçük seçildi. Toplantı ilk olarak saygı duruşu ile başladı. Küçük, kendisine verilen bu görev için teşekkür etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Spor Kulübü, Spor
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