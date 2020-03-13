Fenerbahçe'de mali tablo Abdullah Avcı'yı gösteriyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de mali tablo Abdullah Avcı'yı gösteriyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de mali tablo Abdullah Avcı'yı gösteriyor

6 saat önce

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar baba Lucescu, sezon sonunda oğul Lucescu formülü masada beklerken, mali gerçekler her şeyi değiştirdi.

Fenerbahçe'de mali tablo Abdullah Avcı'yı gösteriyor, System.String[]

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar baba Lucescu, sezon sonunda oğul Lucescu formülü masada beklerken, mali gerçekler her şeyi değiştirdi.


Fenerbahçe'nin Mart sonuna kadar ödemesi gereken ciddi bir borç yükü var. Bu bedelin 800 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor. Sarı lacivertlilerin, Mayıs ayında TFF tarafından belirlenecek olan harcama limitinin de son derece az olması bekleniyor. Bu nedenle yabancı teknik adam ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.


YÖNETİM HOCA BULAMIYOR


Bu gelişmeler ışığında Türk teknik direktörler ön plana çıkmış durumda. ve daha önce "Listemizde yok" denilen Abdullah Avcı da tekrar gündemde.


Zira iki yıl daha Avcı'nın ücretini Beşiktaş'ın ödeyecek olması önemli bir faktör.


Beşiktaş'ta yıllık ücreti 12 milyon TL alan Avcı, başka bir takımla daha düşük bir rakama anlaşsa bile farkı siyah-beyazlılar ödeyecek. Diğer aday ise Erol Bulut. (Sabah)

Mircea Lucescu, Abdullah Avcı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:11 
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