Fenerbahçe'de Mauricio Lemos özel çalıştı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Lemos'un, kendisi için planlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.
Fenerbahçe, saat 17.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Erol Bulut: Halı sahada top oynamıyoruz Fenerbahçe'de yeni sezon idmanları sert geçiyor... Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ()
Erol Bulut: Halı sahada top oynamıyoruz Fenerbahçe'de yeni sezon idmanları sert geçiyor...
Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ()
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:01
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