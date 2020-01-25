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Fenerbahçe'de Max Kruse'den itiraf: "Mehmet Topal beni takip edemedi"
6 saat önce
Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de takımının ilk golünü atan Max Kruse, maç sonunda açıklamalar yaptı.
Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de takımının ilk golünü atan Max Kruse, maç sonunda açıklamalar yaptı.
"ACI BİR GÜN OLDU"
Elazığ'daki deprem hakkında konuşarak sözlerine başlayan Kruse, "Depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Bütün Türkiye için dün acı bir gün oldu. Bu maç bizim çok önemliydi. İlk golü attım, mutluyum. Bu maçın önemli olduğunu söylemiştik. Kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz" dedi.
"MEHMET TOPAL TAKİP EDEMEDİ"
Gol anını anlatan Kruse, " Mehmet Topal, beni çok fazla takip edemedi ve ben de daha fazla boş alan yarattım" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:42
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