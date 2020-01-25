Fenerbahçe'de Max Kruse'den itiraf: "Mehmet Topal beni takip edemedi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Max Kruse'den itiraf: 'Mehmet Topal beni takip edemedi' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Max Kruse'den itiraf: "Mehmet Topal beni takip edemedi"

6 saat önce

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de takımının ilk golünü atan Max Kruse, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'de Max Kruse'den itiraf:

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de takımının ilk golünü atan Max Kruse, maç sonunda açıklamalar yaptı.


"ACI BİR GÜN OLDU"


Elazığ'daki deprem hakkında konuşarak sözlerine başlayan Kruse, "Depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Bütün Türkiye için dün acı bir gün oldu. Bu maç bizim çok önemliydi. İlk golü attım, mutluyum. Bu maçın önemli olduğunu söylemiştik. Kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz" dedi.


"MEHMET TOPAL TAKİP EDEMEDİ"


Gol anını anlatan Kruse, " Mehmet Topal, beni çok fazla takip edemedi ve ben de daha fazla boş alan yarattım" ifadelerini kullandı.


Mehmet Topal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi
Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda atkılarını sahaya attı! Vedat Muriç'i maç öncesi yıkan haber: Golümü depremde hayatını kaybeden Miraç'a armağan ediyorum Göksel Gümüşdağ: Muriç bana göre aldatan bir oyuncu oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 06:04:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Max Kruse'den itiraf: "Mehmet Topal beni takip edemedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]