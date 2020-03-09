Fenerbahçe'de Max Kruse'den sakatlık açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Max Kruse'den sakatlık açıklaması! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Max Kruse'den sakatlık açıklaması!

6 saat önce

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor maçında sakatlanan Max Kruse, Trabzonspor maçında sahada olmak istediğini söyledi.

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Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Denizlispor maçında sakatlanan Max Kruse, Trabzonspor maçında sahada olmak istediğini söyledi.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kruse, "Denizlispor maçında sakatlandım ve oyundan çıkmak zorunda kaldım. Çok üzüldüm. 4 - 6 hafta arası oynayamayacağım. Hızlıca iyileşmek istiyorum. Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nda oynayacağımız maçta sahalara dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe'nin 2-1 kaybettiği maçın rövanşı 21 Nisan'da Kadıköy'de yapılacak.


Kruse'nin Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile oynanacak lig maçlarında sahada olması beklenmiyor


Trabzonspor, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:01 
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