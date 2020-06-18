Fenerbahçe'de Max Kruse dönemi sona erdi

Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, sarı-lacivertli ekiple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Alman futbolcuya herhangi bir borcun bulunmadığına dikkat çekildi ve söz konusu feshin haksız ve mesnetsiz olduğu belirtildi.
AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE
Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.
Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.
Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.
Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.
Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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