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Fenerbahçe'de Max Kruse için kritik gün!
6 saat önce
Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı.
Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muric'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti.
YANAL'IN GÖZÜ ONDA
Alman forvetin salı günkü antrenmanda deneneceği ağrı hissetmemesi durumunda Malatya maçı kadronu alınacağı bildirildi.
Aksi halde Kruse'nin tedavisine kaldığı yerden devam edilecek.
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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:38
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