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Fenerbahçe'de Max Kruse için kritik gün!

6 saat önce

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı.

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Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muric'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti.


YANAL'IN GÖZÜ ONDA


Alman forvetin salı günkü antrenmanda deneneceği ağrı hissetmemesi durumunda Malatya maçı kadronu alınacağı bildirildi.


Aksi halde Kruse'nin tedavisine kaldığı yerden devam edilecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:38 
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