Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı!

30 dakika önce

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Max Kruse, 25. dakikada kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kaldı.

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Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Max Kruse, 25. dakikada kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Daha sonra 3 dakika daha oyuna devam eden Alman futbolcu kendini yere bırakarak değişiklik istedi. Kruse sakatlık sebebiyle oyundan 28. dakikada sahadan ayrılırken, yerine giren oyuncu olan Zajc 3 dakika sonra oyuna dahil olabildi.


Oyundan çıkan Kruse'nin tedavi için hastaneye götürüldüğü belirtildi.


Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:16 
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