Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci!
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Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci!

6 saat önce

Kasığında hissettiği ağrı nedeniyleı 14 Ekim Pazartesi günü antrenmanı yarıda bırakan ve o günden beri oynamayan Max Kruse ilk kez bu akşam takımla birlikte antrenmanın ilk bölümünde yer aldı.

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Kasığında hissettiği ağrı nedeniyleı 14 Ekim Pazartesi günü antrenmanı yarıda bırakan ve o günden beri oynamayan Max Kruse ilk kez bu akşam takımla birlikte antrenmanın ilk bölümünde yer aldı.


Özel program dahilinde 2 haftaya yakın bir süredir düz koşu yapan Max Kruse, ilk kez bu akşam takıma dahil olup ısınma ve pas çalışmaları yaptıktan sonra içeri girdi.


Kruse'nin yarın da benzer bir antrenmana katılması fizyoterapistin ve takım doktorunun kararlarına göre antrenmanın tamamına katılabilmesi tahmin ediliyor. Bu durumda Kruse'nin Göztepe maçında sahada olma ihtimali de belirdi denilebilir...

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:58 
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